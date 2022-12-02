Еще один клуб из Саудовской Аравии заинтересовался покупкой Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Насром» за Криштиану Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересовался покупкой португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.

Отмечается, что клуб намерен побороться за приобретение форварда с «Аль-Насром». Однако заключить контракт команда готова только летом 2023 года из-за невозможности проведения сделок зимой.

Ранее сообщалось об интересе к Роналду со стороны «Аль-Насра». Команда готова о заключить с португальцем рекордный контракт, по которому он будет получать 200 миллионов евро за сезон. До этого клуб предлагал Роналду соглашение с зарплатой в 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.