Криштиану Роналду заявил, что корейский футболист не имел права торопить его после замены

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о перепалке с игроком Южной Кореи во время матча третьего тура на чемпионат мира. Его слова приводит O Jogo.

«Перед моей заменой один из их игроков сказал, чтобы я быстрее уходил с поля. Я посоветовал ему заткнуться, у него нет права, он не должен ничего говорить», — заявил Роналду. Он добавил, что ускорился бы, если бы его попросил судья. Форвард также отметил, что у него нет никаких разногласий с соперником, объяснив эти эмоциональные выпады накалом игры.

Ранее 2 декабря главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что один из игроков команды Южной Кореи оскорбил Роналду во время матча. Он добавил, что португалец был зол на соперника, когда уходил с поля. Форварда заменили на 65-й минуте встречи.

Противостояние закончилось победой корейцев со счетом 2:1, благодаря которой команда вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе H. Португальцы, занявшие первую строчку в таблице, обеспечили себе выход в 1/8 турнира еще 29 ноября, после победы над Уругваем.

