В МИД отреагировали на идею Макрона предоставить России гарантии безопасности

Замглавы МИД Рябков назвал здравой идею Макрона о гарантиях безопасности для России

Возвращение некоторых западных политиков к идее о гарантиях безопасности для России свидетельствует об их здравомыслии и умении воспринимать определенные сигналы с российской стороны. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона предоставить Москве гарантии безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом дипломат отметил, что в целом Запад ушел от реального диалога на эту тему. «Доминирующий тренд на коллективном Западе сейчас, как я понимаю, совершенно не в пользу реализации подобного рода идей. Если и когда мы услышим, что к этому есть интерес с Запада, мы к этому вернемся», — заключил Рябков.

Ранее Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

Заявления Макрона восприняли со скептицизмом и критикой в Германии и Финляндии. Так, внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид заявил, что «слова Макрона удивляют». Он добавил, что НАТО никогда не угрожала России, но посредством Основополагающего акта Россия — НАТО были созданы общие рамки для обсуждения вопросов безопасности. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Россия «должна сначала гарантировать, что она не нападет на других».