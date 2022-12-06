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15:08, 6 декабря 2022Спорт

Роднина нашла плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу

Роднина заявила, что у фанатов будет меньше разочарований из-за отсутствия России на ЧМ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина нашла плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Ее слова приводит Legalbet.

«Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола, будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — заявила она. Роднина также отметила, что невозможно сравнивать уровень чемпионата мира и товарищеских матчей, участие в которых приняла национальная сборная.

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3 декабря 2022

Осенью сборная России провела три товарищеских встречи. 24 сентября футболисты одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. 17 ноября без голов завершилась игра россиян с футболистами из Таджикистана. 20 ноября сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской встрече с Узбекистаном.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть турнира из-за санкций Международной федерации футбола.

Дарья Коршунова
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