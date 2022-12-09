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15:48, 9 декабря 2022Мир

Замглавы МИД Рябков оценил резолюцию США о геноциде

Замглавы МИД Рябков назвал позором принятие США резолюции о геноциде на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Принятие США резолюции о признании действий России на Украине геноцидом — это полнейшее непонимание азов международного права и позор. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай» оценил принятие Комитетом по международным делам сената США документа, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнул, что термин геноцид предполагает очень строгую трактовку. «Я жалею, что их стафферы — а их немало — не подсказали тем, кто за это голосовал, что они просто опозорились, принимая такую резолюцию. Мы политические оценки давать этому не будем. Такого рода действия не заслуживают дальнейших комментариев с нашей стороны. Мы будем твердо двигаться по пути решения всех задач, стоящих перед СВО», — отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

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Виктория Кондратьева
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