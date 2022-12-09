Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»

Прокуратура Московской области начала проверку из-за пожара в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областной прокуратуры Екатерина Короткова.

По данным надзорного ведомства, возгорание началось в шесть часов утра в помещении строительного гипермаркета. Данные о пострадавших уточняются. Сейчас пожар тушат.

На место выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин, его заместитель Олег Черсков и городской прокурор Химок Денис Андреев.

В ходе проверки будут установлены причины ЧП, а также дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности.

Как стало известно ранее, пожару в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе присвоили четвертый ранг сложности. Сейчас пожар на площади 7 тысяч квадратных метров удалось локализовать. Гипермаркет OBI оказался разрушен почти полностью.

По факту пожара СКР возбудил дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).