В МИД описали способ отбить желание США «воровать» граждан РФ

Рябков призвал гарантировать защиту граждан РФ, чтобы отбить у США желание своровать их

Москва должна отбить желание Вашингтона «воровать» российских граждан. Замглавы МИД России Сергей Рябков описал способ противодействия США в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Для того чтобы такое желание (воровать граждан РФ — прим. «Ленты.ру») отбить, мы должны, прежде всего, гарантировано обеспечивать их защиту — правовую и политическую — где бы они ни находились. На этом направлении сделано немало, но ресурсы тоже есть», — призвал он.

Помимо этого, он заявил, что граждане России должны проявлять бдительность и внимательность при въезде на территории, где они могут стать «объектами беспредела» со стороны Вашингтона.

Ранее Рябков пообещал, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном о возврате осужденных россиян. По его словам, ведомство ведет работу над возвращением граждан, которые получили политически мотивированные обвинения.