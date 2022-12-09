Москва пообещала продолжить диалог с США по возврату осужденных россиян

Замглавы МИД Рябков: Москва будет продолжать усилия по возврату осужденных россиян из США

Москва и Вашингтон намерены продолжать диалог и приложить максимальные усилия по обмену и возврату на родину осужденных россиян и американцев напрямую, через специальные каналы связи глав государств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается конкретики обмена, то разговор с американцами шел напрямую, и он будет продолжаться так же напрямую, без посредников, по определенному президентами России и США специальному каналу», — пообещал дипломат. Он отметил, что российские представители постоянно ведут работу над возвращением граждан, которые получили огромные сроки по надуманным, политически мотивированным обвинениям.

Ранее Рябков заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена продолжить затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена баскетболистки Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.