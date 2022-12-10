Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марокко
1:0
Завершен
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Тейлор Фритц
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Эр-Рияд
Англия
0:1
Перерыв
live
Франция
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:59, 10 декабря 2022Спорт

Медведев захотел увидеть финал Чемпионата мира по футболу «без вражеских стран»

Медведев захотел увидеть финал ЧМ «без вражеских стран» с участием Аргентины и Марокко
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев захотел увидеть финал Чемпионата мира по футболу, проходящий в Катаре, «без вражеских стран», с участием Аргентины и Марокко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко», — заявил политик.

В полуфинал ЧМ вышла сборная Хорватии, обыграв Бразилию, она сыграет с Аргентиной, которая в четвертьфинале победила Нидерланды. Также в полуфинале сразятся команды Марокко и победитель матча между Великобританией и Францией.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю
Сербия пообещала назвать отозвавшие признание независимости Косово страны
В сети ответили генсеку НАТО на заявления о возможной войне альянса с Россией
Вучич раскритиковал Меркель из-за слов о Минских соглашениях
Жителей Киева предупредили о возможных проблемах с водоснабжением
В Мелитополе заявили о погибших при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS
Вучич призвал Косово создать обещанное Сообщество сербских муниципалитетов
Сербия направит запрос миссии НАТО на распределение сил армии и полиции в Косово
В Крыму сообщили о срабатывании систем ПВО над Симферополем
Медведев захотел увидеть финал Чемпионата мира по футболу «без вражеских стран»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.