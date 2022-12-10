Медведев захотел увидеть финал Чемпионата мира по футболу «без вражеских стран»
Медведев захотел увидеть финал ЧМ «без вражеских стран» с участием Аргентины и Марокко
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев захотел увидеть финал Чемпионата мира по футболу, проходящий в Катаре, «без вражеских стран», с участием Аргентины и Марокко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко», — заявил политик.
В полуфинал ЧМ вышла сборная Хорватии, обыграв Бразилию, она сыграет с Аргентиной, которая в четвертьфинале победила Нидерланды. Также в полуфинале сразятся команды Марокко и победитель матча между Великобританией и Францией.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.