Кадыров призвал руководство UFC отдать пояс Анкалаеву

Глава Чечни Кадыров призвал президента UFC Уайта отдать чемпионский пояс Анкалаеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту после ничьей в титульном поединке между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю.

Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дэйна. Будь честен», — заявил Кадыров, призвав главу UFC отдать пояс Анкалаеву и извиниться за «спектакль».

Ранее Уайт раскритиковал Анкалаева. «Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю. Что поделаешь? Иди и дерись», — заявил он, назвав поединок ужасным.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. После объявления результата — ничьей — россиянин пригрозил покинуть промоушен. Блахович призвал отдать чемпионский пояс в полутяжелом весе Анкалаеву.

Ранее 30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.

