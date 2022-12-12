Бывший чемпион UFC выбрал победителя боя между Анкалаевым и Блаховичем

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что был уверен в победе Анкалаева над Блаховичем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье выбрал победителя боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжелом весе. Кормье высказался на своем YouTube-канале.

«После пятого раунда я был практически уверен, что Магомед Анкалаев победил в этом бою. Это был увлекательный поединок, особенно первые три раунда», — заявил экс-боец.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча за чемпионский пояс завершилась ничьей. После этого россиянин пригрозил покинуть UFC.

Глава промоешуна Дэйна Уайт раскритиковал бойцов. «Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю... Иди и дерись», — заявил Уайт, назвав поединок ужасным.

30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и девять поражений.