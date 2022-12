Эксклюзив PlayStation получил рекордные системные требования

The Verge: игра Returnal на ПК потребовала 32 гигабайта оперативной памяти

Для запуска и комфортной игры в Returnal на ПК потребуется рекордное количество оперативной памяти. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты издания обратили внимание, что создатели Returnal, которую портировали на ПК, получила системные требования. Разработчики бывшего эксклюзива для PlayStation указали, что для комфортного запуска игры потребуется не менее 32 гигабайт оперативной памяти. Также для запуска тайтла с максимальными настройками необходимо наличие процессора Intel i7-8700 или Intel i7-8700.

По словам авторов, высокие системные требования могут шокировать геймеров. Так, для запуска Microsoft Flight Simulator, который отличается одними из самых высоких системных требований, необходимо от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти. Тайтлы Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Dying Light 2 и A Plague Tale: Requiem требует не более 16 гигабайт ОЗУ.

Специалисты отметили, что высокие системные требования Returnal можно объяснить тем, что игра имеет несколько улучшающих качество тайтла технологий. Тайтл может включать поддержку технологии масштабирования Nvidia DLSS и AMD FSR, трассировку лучей для теней и отражений, а также разблокированную частоту кадров.

Returnal — видеоигра в жанре roguelike шутера от третьего лица. Игра была выпущена студией Housemarque для PlayStation в апреле 2021 года. Тайтл появится на ПК в начале 2023 года.

Ранее стало известно, что The Last of Us выйдет на ПК в марте 2023 года. В России бывший эксклюзив PlayStation оценили в 3579 рублей.