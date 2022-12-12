Петр Ян обратился к главе UFC из-за результатов боя Анкалаева

Боец MMA Петр Ян обратился к главе UFC Уайту из-за ничьей в поединке Анкалаева и Блаховича

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за ничейного результата в титульном поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«Эй, UFC и Дэйна Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?» — написал спортсмен.

Поединок между Анкалаевым и Блаховичем прошел 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. После объявления результата — ничьей — россиянин пригрозил покинуть промоушен. Блахович призвал отдать чемпионский пояс в полутяжелом весе Анкалаеву.

30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.