Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев должен защитить титул чемпиона UFC пять раз

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры россиянина Ислама Махачева. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Red Corner MMA.

«Думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз. Тогда, вероятно, ему стоит уйти из спорта, потому что никто не может быть на вершине вечно», — заявил экс-чемпион. Он добавил, что для Махачева идеально было бы остаться в промоушене на три года и провести еще шесть боев.

13 ноября Махачев рассказал, что не хочет ждать того времени, когда он станет слабее и уйдет из спорта, когда остановится его профессиональный рост. «У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, буду выступать», — добавил спортсмен.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

В ночь на 12 февраля 2023 года Махачев проведет поединок с лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий австралийцем Александром Волкановски. Всего в карьере россиянин одержал 23 победы (из них 11 подряд) и потерпел одно поражение.