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17:46, 13 декабря 2022Спорт

Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев должен защитить титул чемпиона UFC пять раз

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры россиянина Ислама Махачева. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Red Corner MMA.

«Думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз. Тогда, вероятно, ему стоит уйти из спорта, потому что никто не может быть на вершине вечно», — заявил экс-чемпион. Он добавил, что для Махачева идеально было бы остаться в промоушене на три года и провести еще шесть боев.

13 ноября Махачев рассказал, что не хочет ждать того времени, когда он станет слабее и уйдет из спорта, когда остановится его профессиональный рост. «У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, буду выступать», — добавил спортсмен.

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23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

В ночь на 12 февраля 2023 года Махачев проведет поединок с лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий австралийцем Александром Волкановски. Всего в карьере россиянин одержал 23 победы (из них 11 подряд) и потерпел одно поражение.

Ксения Курашкина
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