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12:18, 14 декабря 2022Бывший СССР

СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ в девяти областях Украины

«Клименко тайм»: СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ в девяти украинских областях
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в девяти областях. Об этом в Telegram-канале сообщает местное издание «Клименко тайм».

«В СБУ подтвердили, что пришли с обысками на объекты Украинской православной церкви во Львовской и Николаевской областях», — говорится в посте.

Также утверждается, что следственные мероприятия проводятся в монастырях и храмах УПЦ в Ровенской, Черновицкой, Сумской, Житомирской, Херсонской, Закарпатской и Волынской областях.

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Ранее, 22 ноября, СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской лавре. В тот день обыски проводились и в других украинских монастырях. В ходе них СБУ допросила более 50 человек.

Тогда сообщалось, что СБУ обнаружила на объектах УПЦ «пророссийскую литературу». Считается, что она в том числе использовалась «для пропаганды "русского мира"». Позже против гонений на УПЦ стали выступать украинские военные.

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Варвара Кошечкина
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