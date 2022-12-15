Бывшего тренера «Спартака» захотели видеть во главе сборной Португалии

Руй Витория стал кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии

Бывшего тренера московского «Спартака» Руя Виторию захотели видеть во главе сборной Португалии. Об этом сообщает Desporto ao Minuto.

По данным источника, 52-летний специалист вошел в список кандидатов на пост главного тренера команды, составленный Федерацией футбола Португалии (FPF). Отмечается, что Витория хорошо знаком с главой FPF Фернанду Гомешем. Кроме того, он соответствует требованиям федерации: имеет большой опыт, работал в других странах и завоевывал трофеи.

Витория покинул «Спартак» 15 декабря прошлого года. Контракт со специалистом, заключенный 21 мая 2021-го, был расторгнут по взаимному согласию сторон. С июля 2022 года он возглавляет сборную Египта.

Ранее сообщалось, что FPF предложила возглавить национальную сборную Жозе Моуринью. Отмечалось, что он является основным претендентом на пост главного тренера.

Сборная Португалии не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2022, проиграв Марокко со счетом 0:1. Команда выступала на турнире под руководством Фернанду Сантуша.