СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

СК назвал две основные версии крушения Ми-8 в Бурятии: неисправность и нарушение правил

Следователи назвали две основные версии крушения Ми-8 в Республике Бурятия. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России говорится, что вертолет мог совершить жесткую посадку из-за технической неисправности или нарушения правил пилотирования.

В ходе предварительного следствия установлено, что вертолет при посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ перешел в режим самопроизвольного вращения и упал. В результате авиакатастрофы и возникшего пожара МИ-8 был полностью разрушен, члены экипажа погибли.

Ранее предварительной причиной крушения воздушного судна посчитали ошибку пилотов.

В пятницу, 16 декабря, сообщалось, что на аэродроме «Байкал» в Улан-Удэ в результате жесткой посадки загорелся вертолет Ми-8. Все три члена экипажа — летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей — погибли. Их семьи получат выплаты по одному миллиону рублей.

После ЧП СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

