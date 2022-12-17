Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 17 декабря 2022Силовые структуры

СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

СК назвал две основные версии крушения Ми-8 в Бурятии: неисправность и нарушение правил

Фото: Восточный МСУТ СК России / ТАСС

Следователи назвали две основные версии крушения Ми-8 в Республике Бурятия. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России говорится, что вертолет мог совершить жесткую посадку из-за технической неисправности или нарушения правил пилотирования.

В ходе предварительного следствия установлено, что вертолет при посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ перешел в режим самопроизвольного вращения и упал. В результате авиакатастрофы и возникшего пожара МИ-8 был полностью разрушен, члены экипажа погибли.

Ранее предварительной причиной крушения воздушного судна посчитали ошибку пилотов.

В пятницу, 16 декабря, сообщалось, что на аэродроме «Байкал» в Улан-Удэ в результате жесткой посадки загорелся вертолет Ми-8. Все три члена экипажа — летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрейпогибли. Их семьи получат выплаты по одному миллиону рублей.

После ЧП СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД прокомментировал новые санкции против России
«Роскосмос» допустил досрочный запуск нового «Союза» из-за утечки на МКС
Роналдиньо сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу в Катаре
Военком Подмосковья прокомментировал данные об изменении сроков срочной службы
Конгресс США попросит возбудить уголовное дело против Трампа
Байден перепутал дату смерти своего отца
В Госдуме высказались о последствиях войны с Россией для НАТО
СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 в Бурятии
Шольц оценил возможности немецкой армии
Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.