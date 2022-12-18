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22:14, 18 декабря 2022Спорт

Тренер сборной Аргентины прокомментировал победу команды на чемпионате мира

Тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что победа команды в Катаре войдет в историю
Лионель Скалони

Лионель Скалони. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал победу команды на чемпионате мира в Катаре. Его слова приведены на странице сборной в Twitter.

«Я горд. Эмоций не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Я горжусь этой командой. Это ее победа», — заявил специалист. Он призывал всех насладиться победой Аргентины, добавив, что она войдет в историю.

35-летнего капитана команды Лионеля Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Ксения Курашкина
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