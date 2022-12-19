Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:05, 19 декабря 2022Экономика

Описано будущее цен на газ в 2023 году

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на газ на высоком уровне после введения потолка
СюжетКурс доллара:

Фото: ПАО «Газпром»

Скорее всего, введение предельной цены на российский газ приведет к удержанию цен на высоком уровне, а именно «под потолком», считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Будущее цен на энергоресурс, а также последствия введения потолка цен на топливо из России он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что представители стран-членов Евросоюза обсудят вопрос снижения предполагаемого лимита цен на газ с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). В то же время посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что ведение потолка цен на газ противоречит законам рынка и приведет к его деградации.

Будущее цен

Учитывая высокую цену на газ в августе и сентябре и то, что цена по поставке российского газа формируется в зависимости от рыночной, но с задержкой примерно в квартал, можно предположить, что цена на российский газ будет приближаться к данному потолку уже в январе. Допускаю, что цена на российский газ будет в интервале от 1300 до 1800 долларов за тысячу кубометров без учета вынужденных скидок

Владимир Демидовнезависимый аналитик

Он усомнился в том, что цена на российский газ может превысить данный потолок. Исходя из этого, аналитик предположил, что в текущем отопительном сезоне выручка российской монополии из-за установления предельной цены «урезана» не будет.

«Факт того, что данная инициатива не является рыночной очевидна, одновременно с этим я не вижу, что это приведет рынок газа к деградации. Скорее всего, результатом будет удержание цен на высоком уровне, "под потолком", то есть разговоры о возвращении к ценам ниже 800-700 долларов за тысячу кубометров пока стоит отложить на ближайшие годы», — считает эксперт.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Новый нефтяной механизм. Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
Новый нефтяной механизм.Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
13 декабря 2022

Другие последствия «потолка»

По его мнению, ЕС, скорее всего, будет стараться консолидироваться внутри организации с целью укрепления своей покупательской силы. «Это может помочь ЕС, с одной стороны, обезопасить себя поставками газа, но, с другой, это может привести к тому, что поставщики в пиковые сезоны не будут идти на рынок ЕС, а будут продавать газ в Азии. Таким образом, ЕС может обезопасить себя на "спокойное" время, но поставить под удар в фазу дефицита поставок», — подытожил Демидов.

15 декабря участники саммита стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать установку потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива. Решение отложили до 19 декабря, когда пройдет заседание министров энергетики ЕС.

Ранее глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что Европейский союз (ЕС) может установить потолок цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час. По ее словам, мера в настоящий момент согласована на 90 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
В МИД оценили запрет на полеты ряда российских самолетов над Иорданией
Актриса из «Счастливы вместе» рассказала о тяжелых социальных последствиях комы
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Назван способ отличить настоящий магазин от мошеннического
ВСУ атаковали российское село в приграничном регионе
Россияне раскрыли самые желанные новогодние подарки
Назван возможный пик курса евро
Рэпер Баста закрыл чайный магазин в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.