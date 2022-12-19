Описано будущее цен на газ в 2023 году

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на газ на высоком уровне после введения потолка

Скорее всего, введение предельной цены на российский газ приведет к удержанию цен на высоком уровне, а именно «под потолком», считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Будущее цен на энергоресурс, а также последствия введения потолка цен на топливо из России он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что представители стран-членов Евросоюза обсудят вопрос снижения предполагаемого лимита цен на газ с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). В то же время посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что ведение потолка цен на газ противоречит законам рынка и приведет к его деградации.

Будущее цен

Учитывая высокую цену на газ в августе и сентябре и то, что цена по поставке российского газа формируется в зависимости от рыночной, но с задержкой примерно в квартал, можно предположить, что цена на российский газ будет приближаться к данному потолку уже в январе. Допускаю, что цена на российский газ будет в интервале от 1300 до 1800 долларов за тысячу кубометров без учета вынужденных скидок Владимир Демидов независимый аналитик

Он усомнился в том, что цена на российский газ может превысить данный потолок. Исходя из этого, аналитик предположил, что в текущем отопительном сезоне выручка российской монополии из-за установления предельной цены «урезана» не будет.

«Факт того, что данная инициатива не является рыночной очевидна, одновременно с этим я не вижу, что это приведет рынок газа к деградации. Скорее всего, результатом будет удержание цен на высоком уровне, "под потолком", то есть разговоры о возвращении к ценам ниже 800-700 долларов за тысячу кубометров пока стоит отложить на ближайшие годы», — считает эксперт.

Другие последствия «потолка»

По его мнению, ЕС, скорее всего, будет стараться консолидироваться внутри организации с целью укрепления своей покупательской силы. «Это может помочь ЕС, с одной стороны, обезопасить себя поставками газа, но, с другой, это может привести к тому, что поставщики в пиковые сезоны не будут идти на рынок ЕС, а будут продавать газ в Азии. Таким образом, ЕС может обезопасить себя на "спокойное" время, но поставить под удар в фазу дефицита поставок», — подытожил Демидов.

15 декабря участники саммита стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать установку потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива. Решение отложили до 19 декабря, когда пройдет заседание министров энергетики ЕС.

Ранее глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что Европейский союз (ЕС) может установить потолок цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час. По ее словам, мера в настоящий момент согласована на 90 процентов.

