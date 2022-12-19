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02:54, 19 декабря 2022Экономика

Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ

Bloomberg: Евросоюз обсудит снижение предлагаемого потолка цен на газ до €188 с €275
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители стран-членов Евросоюза (ЕС) обсудят вопрос снижения предполагаемого лимита цен на газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики и энергетики ФРГ Роберта Хабека.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро за мегаватт-час.

Проект Праги предполагает корректировку газового рынка в случае, если цены контрактов на месяц и на год вперед превышают 188 евро за мегаватт-час по индексу TTF в течение трех дней, говорится в документе.

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Согласование потолка цен на газ

12 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка — по ее словам, это может произойти в ближайшие дни.

Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующих дней

Урсула фон дер ЛяйенГлава Еврокомиссии

В ноябре Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубических метров.

Согласно предложениям участников Еврокомиссии, которые поступили 22 ноября, следует установить предельную верхнюю цену на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час или 3000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу по контракту на месяц вперед.

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Эта мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

Еврокомиссия расценивает допустимым вмешательство, если стоимость газа превышает установленную отметку на протяжении двух недель, или если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа составляет 58 евро или более в течение 10 торговых дней. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года, отметили в ЕК.

Ответ России

Вице-премьер России Александр Новак в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто допустил, что в случае установления потолка цен на российский газ страна может пойти на уступки и внести изменения в долгосрочные контракты на продажу топлива Будапешту.

Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, что если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно

Петер СийяртоМинистр иностранных дел Венгрии

В ноябре посол России в США Анатолий Антонов в беседе с National Interest заявил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы.

По словам дипломата, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

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Разногласия Запада

15 декабря участники саммита стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать установку потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива. Решение отложили до 19 декабря, когда пройдет заседание министров энергетики ЕС.

Страны Евросоюза не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ прежде всего из-за государств Северной Европы, говорил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что несколько стран «не видят возможности определения потолка даже на уровне 180-190 евро за 1 мегаватт час». И это при том, что изначально Еврокомиссия предлагала ввести потолок цен на уровне 275 евро.

В октябре сообщалось, что введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках.

Премьер Италии Марио Драги, наоборот, уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку «помогает России финансировать войну на Украине и провоцирует рецессию».

Между тем на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности, 15-летний договор с российским «Газпромом».

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Юлия Мискевич
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