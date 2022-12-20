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14:27, 20 декабря 2022Бывший СССР

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

В Сумской и трех других областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Воздушную тревогу объявили в четырех областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры республики.

Сигналы тревоги сработали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. Также она действует в подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее воздушная тревога звучала на большей части территории Украины, в том числе в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой областях и столице республики.

Утром 19 декабря власти Киева сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры столицы. Затем в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, а мэр города Виталий Кличко рассказал, что специалисты работают над стабилизацией теплоснабжения.

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Кристина Есикова
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