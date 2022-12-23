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00:49, 23 декабря 2022Россия

Попавшего под обстрел в Донецке Рогозина транспортируют в Москву

Пострадавшего при обстреле в Донецке Рогозина транспортируют в Москву для операции

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который ранее попал под обстрел в Донецке, будет транспортирован в Москву, рассказал его помощник. По его словам, причиной принятия данного решения стала сложность предстоящей операции, сообщает ТАСС.

Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность

помощник Дмитрия Рогозиина

Отмечается, что по прибытии в столицу консилиум врачей обсудит дальнейшее оказание ему необходимой медицинской помощи.

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Обстрел Донецка

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой на тот момент находился Рогозин. Он получил ранение в позвоночник. Рогозин уточнил, что выше правой лопатки вошел металлический осколок размером три на четыре миллиметра. Он был доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой заявил, что ранение экс-главы «Роскосмоса» не создает серьезной угрозы для его здоровья. При этом он отметил, что из-за застрявшего в позвоночнике осколка могут появиться некоторые ограничения.

В ранении позвоночника самое важное, чтобы не было повреждения спинного мозга. Если спинной мозг будет перебит, это грозит частичной или полной парализацией нижних конечностей

Константин Терновойкандидат медицинских наук

Рогозин добавил, что при атаке ВСУ погиб его товарищ, бывший офицер спецназа Михаил Бридасов. Помимо этого из состава его группы еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

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Потеря бдительности

Член комитета Государственной Думы по обороне Евгений Лебедев упрекнул Рогозина и премьер-министра ДНР Виталия Хоценко в потере бдительности, предположив, что пострадавшие в результате обстрела гостиницы в Донецке пренебрегли правилами безопасности. Он подчеркнул, что они попали под обстрел не в центре принятия решений, а в гостинице, призвав их быть мудрее.

Сам Рогозин выразил уверенность в том, что кто-то «слил» украинским военным данные о его местоположении. По его словам, в последние месяцы он не жил в гостинице, по которой был нанесен удар, и противник никогда не обстреливал это место.

Экс-глава «Роскосмоса» дал обещание вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) после выздоровления. Он заявил о готовности вернуться на фронт и «отомстить за ребят».

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Марина Совина
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