В Аргентине ответили на требование французских фанатов переиграть финал ЧМ
Аргентинские болельщики ответили на требование французских фанатов переиграть финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Их петиция опубликована на сайте Change.org.
Аргентинцы посоветовали французам не плакать из-за проигрыша в финале мундиаля. «После победы над в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина — чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что [Лионель] Месси — лучший в истории футбола, а [Килиан] Мбаппе ему как сынок», — говорится в документе. На момент публикации петицию подписали более 400 тысяч человек.
23 декабря стало известно, что французские болельщики создали петицию с требованием переиграть решающий матч мундиаля. «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при втором голе [Аргентины]!» — написал автор петиции. Петицию подписали более 222 тысяч человек.
После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.