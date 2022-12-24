Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
5:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
4:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:30, 24 декабря 2022Спорт

В Аргентине ответили на требование французских фанатов переиграть финал ЧМ

Аргентинские фанаты посоветовали французам перестать плакать из-за проигрыша в финале ЧМ

Фото: Martin Villar / Reuters

Аргентинские болельщики ответили на требование французских фанатов переиграть финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Их петиция опубликована на сайте Change.org.

Аргентинцы посоветовали французам не плакать из-за проигрыша в финале мундиаля. «После победы над в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина — чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что [Лионель] Месси — лучший в истории футбола, а [Килиан] Мбаппе ему как сынок», — говорится в документе. На момент публикации петицию подписали более 400 тысяч человек.

Материалы по теме:
«Я просто веселюсь со всеми» Как хорватская болельщица устроила сексуальную революцию в Катаре и стала звездой чемпионата
«Я просто веселюсь со всеми»Как хорватская болельщица устроила сексуальную революцию в Катаре и стала звездой чемпионата
23 декабря 2022
Месси на вершине. Аргентина выиграла чемпионат мира. Почему это был невероятный матч и лучший финал в истории?
Месси на вершине.Аргентина выиграла чемпионат мира. Почему это был невероятный матч и лучший финал в истории?
19 декабря 2022

23 декабря стало известно, что французские болельщики создали петицию с требованием переиграть решающий матч мундиаля. «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при втором голе [Аргентины]!» — написал автор петиции. Петицию подписали более 222 тысяч человек.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии
Россияне назвали свои главные безрассудные поступки в уходящем году
Овечкина второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ
Россиянин пойдет под суд за изнасилование девушки
Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
О возгорании в кемеровском приюте пожарным сообщили слишком поздно
Белгородский губернатор сообщил о ранении подростка
Сунак предложил бездомному попробовать заняться бизнесом
Врачи перечислили опасные последствия применения жаропонижающих препаратов
Французский политик назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.