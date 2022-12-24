В Аргентине ответили на требование французских фанатов переиграть финал ЧМ

Аргентинские фанаты посоветовали французам перестать плакать из-за проигрыша в финале ЧМ

Аргентинские болельщики ответили на требование французских фанатов переиграть финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Их петиция опубликована на сайте Change.org.

Аргентинцы посоветовали французам не плакать из-за проигрыша в финале мундиаля. «После победы над в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина — чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что [Лионель] Месси — лучший в истории футбола, а [Килиан] Мбаппе ему как сынок», — говорится в документе. На момент публикации петицию подписали более 400 тысяч человек.

23 декабря стало известно, что французские болельщики создали петицию с требованием переиграть решающий матч мундиаля. «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при втором голе [Аргентины]!» — написал автор петиции. Петицию подписали более 222 тысяч человек.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.