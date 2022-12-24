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17:31, 24 декабря 2022Спорт

Тарасова сравнила уровень чемпионата России с мировым

Тарасова заявила, что накал борьбы на чемпионате России соответствует мировому уровню

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила уровень чемпионата России по фигурному катанию с мировым. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, турнир в Красноярске соответствует по уровню мировому первенству. «Накал борьбы на чемпионате России сильнейший, а уровень катания очень высокий», — заявила Тарасова.

Ранее чемпионка мира Елизавета Туктамышева сравнила международные и российские турниры. «По атмосфере российские этапы Гран‑при несравнимы с мировой серией. Я чувствую себя иначе, чем на мировом Гран‑при. Там мне нравилось. Я была более окрыленной из‑за смены обстановки», — поделилась фигуристка.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
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