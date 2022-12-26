В Екатеринбурге мать убила троих детей при помощи провода

Жительницу Екатеринбурга подозревают в убийстве двоих сыновей и пятимесячной дочери

В Екатеринбурге мать убила двух родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

По его словам, 37-летнюю женщину нашли лежащей на телах двух сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячной дочери. Согласно предварительной информации, она задушила троих детей при помощи провода. Незадолго до этого женщина отправила родным сообщение о том, что в детей якобы вселились бесы.

Семья, в которой произошло ЧП, несколько лет назад переехала в Екатеринбург из Калуги и считалась благополучной — ее глава является силовиком в отставке, а супруга работает в одном из государственных учреждений.

Из квартиры убийцы доносилась громкая молитва

По словам соседей, в поведении членов семьи наблюдались некоторые странности. В частности, в минувшие выходные из их квартиры доносилась громкая молитва.

Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно Сосед семьи из Екатеринбурга, в которой произошло тройное убийство

При этом шум из квартиры доносился и раньше — в частности, 24 декабря там громко играло караоке. Кроме того, перед убийством соседи слышали, как дети сильно кричали и просили мать не убивать их.

Следователи возбудили уголовное дело после тройного убийства

Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга, следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью троих детей.

На месте ЧП работают криминалисты и следователи районного отдела СКР — они устанавливают причины произошедшего

Также назначен ряд экспертиз. В свою очередь начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил «Ленте.ру», что на место преступления прибыли оперативники уголовного розыска полиции.

Они опрашивают соседей и владельца квартиры, в которой было совершено убийство. Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой, уточнила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова. Для координации действий правоохранителей на место выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов.

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