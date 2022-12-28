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12:49, 28 декабря 2022Экономика

Клиенты рухнувшей криптобиржи FTX подали в суд на основателя

Bloomberg: клиенты обанкротившейся FTX впервые потребовали компенсаций через суд

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Клиенты одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX, обанкротившейся в ноябре, впервые подали в суд на ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида с требованием вернуть их средства, пишет Bloomberg со ссылкой на данные суда в Делавэре.

Четверо истцов требуют от суда признать, что денежные средства или активы, заблокированные на счетах FTX или Alameda, с помощью которой Бэнкман-Фрид, как считается, осуществлял свои мошеннические действия, не принадлежат этим структурам и должны быть возвращены владельцам. При этом истцы просят дать им приоритет перед другими кредиторами и клиентами рухнувшей биржи при выплате компенсаций. Также они хотят, чтобы их иск классифицировали как коллективный.

«Клиенты не обязаны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в этих процедурах банкротства, чтобы в итоге просто разделить остатки активов FTX Group и Alameda», — сказано в материалах.

Группа истцов обвиняет Бэнкмана-Фрида в том, что он без их согласия из корыстных побуждений выводил активы со счетов FTX для проведения сомнительных операций через Alameda и на финансирование «своего расточительного образа жизни». Они также подали иск к экс-генеральному директору Alameda и бывшей девушке Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон за нарушение обязательств перед клиентами и неправомерную конвертацию их средств.

11 ноября крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times.

В то же время Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником. Он отверг обвинения в том, что он специально перевел средства клиентов FTX на сумму 10 миллиардов долларов на счета своей компании Alameda Research. Тем не менее 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали к нему иск. 21 декабря он дал согласие на свою экстрадицию, а на следующий день самолет уже приземлился в Нью-Йорке. Прямо из аэропорта его повезли в здание суда, а затем выпустили под залог в рекордные 250 миллионов долларов.

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Данил Дмитриев
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