Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал умершего Пеле королем футбола

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Он опубликовал пост в Twitter.

«Игра. Король. Вечность», — отреагировал Макрон. Он написал эти три слова на французском и португальском языках.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно ранее 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака причиной смерти Пеле.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.