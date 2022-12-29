В России отреагировали на падение ракеты в Белоруссии

Депутат Журова усомнилась в международном расследовании падения ракеты в Белоруссии

Падение ракеты в Брестской области Белоруссии вряд ли вызовет широкий резонанс международного сообщества. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также назвала возможную причину инцидента.

Ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 со стороны Украины, упала на территории Брестской области Белоруссии утром 29 декабря, сообщает БЕЛТА. По мнению Светланы Журовой, не стоит ждать расследования случившегося.

«Честно говоря, не знаю, чем это грозит. Они, к сожалению, сейчас падают [не в первый раз]. Если бы она упала раньше, наверное, уже был бы международный скандал и расследование. А сейчас украинская сторона скажет: "Белоруссия помогает России, поэтому упала и упала"», — сказала депутат.

В то же время власти Белоруссии постараются придать огласке случившееся, считает парламентарий.

«Я думаю, Лукашенко наверняка какие-то ноты протеста выскажет, но как будет реагировать Запад? На территориях России тоже сейчас всякие моменты происходят, но международное сообщество внимания не обращает, а Киев тем более. Лукашенко постарается об этом громко позаявлять», — отметила она.

Вооружения много, людей, которые умеют на нем воевать, не так много Светлана Журова депутат Госдумы

Правоохранительные органы рассматривали две версии произошедшего: залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше» и падение ракеты в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Позже Минобороны республики подтвердило, что снаряд был сбит из ПВО.

15 ноября Польша заявила о падении на территорию страны ракеты российского производства, погибли два человека. Внешнеполитическое ведомство напомнило, что в этот день шел многочасовой обстрел Украины Россией. Изначально выдвигалась версия, что ракету запустила Москва. Позже страны Запада допустили, что это могла быть украинская ракета противовоздушной обороны. Киев настаивает на том, что ракета была российской.