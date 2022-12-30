Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Курс доллара упал ниже 70 рублей, а евро снизился почти до 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже 30 декабря курс доллара опускался ниже 70 рублей, потеряв более двух рублей к закрытию предыдущей торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:09 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне 69,4 рубля. За день стоимость доллара снизилась примерно на четыре процента. Курс евро на момент написания материала упал ниже 74 рублей, достигнув уровня в 73,9 рубля в нижней точке.

Резкое укрепление рубля без каких-либо внешних факторов наблюдается в конце декабря не первый раз — 22 декабря доллар и евро за несколько часов упали сразу на 3,5 рубля. Тогда эксперты связывали снижение валют по отношению к рублю с большим количеством спекулятивных позиций, а также технической перекупленностью ключевых валютных пар.

В целом с начала декабря курс рубля к доллару и евро упал более чем на 15 процентов — это произошло на фоне введения новых западных ограничений в отношении российской нефти. Местные власти оценивают ослабление рубля положительным образом. Так, губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер считает, что доллар по 70 рублей с точки зрения эффективности экономики лучше, чем доллар по 60 рублей. В свою очередь, первый вице-премьер Андрей Белоусов полагает, что в случае стоиости доллара на уровне 70 рублей улучшится ситуация для российских экспортеров.