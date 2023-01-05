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08:16, 5 января 2023Россия

Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие регионы

Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке военных в другие регионы России

Кадр: Telegram-канал Дениса Пушилина

Почти всех военных, пострадавших в ходе удара Вооруженных сил Украины по Макеевке, перевели в другие регионы России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с замминистра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетивший раненых в больницах Ростовской области и ДНР.

По его словам, всем раненым бойцам удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь, поскольку они начали поступать в больницу Макеевки очень быстро. Он назвал героическим поведение солдат и командиров, которые спасли много своих сослуживцев.

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«Что важно — настрой у них боевой. Все как один рвутся отомстить за своих товарищей», — сказал он. Пушилин сообщил, что военнослужащим, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, выдадут все необходимое — вопрос будет под контролем соответствующих служб.

Самарских военнослужащих отправят лечиться на родину

Губернатор рассказал, что около 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, отправят лечиться в местный госпиталь, поближе к родным. «Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы», — заверил Азаров. Тех солдат, которым требуется специализированное лечение, политик пообещал направить в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве.

Также он раскрыл, что многим из тех, кто вызволял раненых из-под завалов, самим была нужна медицинская помощь. «После обстрела и рядовые, и офицеры, — с ранениями, с контузией, — спасали других», — восхитился Азаров, уточнив, что военнослужащие помогали, рискуя жизнью, и после прибытия МЧС.

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Глава региона заявил, что будет ходатайствовать о представлении бойцов из полка к государственным наградам. Пушилин же отметил, что президент России Владимир Путин уже принял решение наградить шестерых бойцов. При этом, добавил он, Минобороны сейчас собирает всю информацию, чтобы представить к награде других отличившихся.

В результате обстрела Макеевки погибли 89 военных

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты американского производства HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.

Российское Минобороны признало гибель 89 военнослужащих, включая заместителя командира полка подполковника Бачурина. Военное ведомство сочло основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».

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Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил «Ленте.ру», что должностные лица, виновные в трагедии в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР), будут привлечены к ответственности по итогам расследования. По его словам, в настоящее время российские военные принимают все необходимые действия, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

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Марина Совина
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