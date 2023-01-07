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12:02, 8 января 2023Россия

В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19

В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19, выздоровели 3694, скончались 45

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За минувшие сутки в России выявили еще 3127 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 826 982. Новые данные передает в воскресенье, 8 января, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 января было выявлено еще 3303 новых заболевших. 6 января в стране зафиксировали 3439 зараженных. 5 января количество инфицированных составило 3724.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 476. За этот же период 3694 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 245 559 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 45 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 394 080 летальных исходов.

5 января появились сообщения о госпитализации российского режиссера Никиты Михалкова. У него врачи заподозрили пневмонию из-за COVID-19. 6 января режиссер сдал отрицательные тесты на COVID-19 и грипп. В настоящее время Михалков находится в сознании.

В конце декабря терапевт Елена Черненко назвала отличия свиного гриппа от COVID-19. Медик объяснила, что течение и тяжесть COVID-19 и нынешнего агрессивного гриппа должно быть схожим, однако они все же имеют явные различия. По ее словам, при свином гриппе заболевший обычно страдает сильной головной болью и рвотой.

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Варвара Кошечкина
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