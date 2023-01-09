США запретили Украине применять оружие для ударов вглубь России

Bloomberg: США запретили Киеву использовать вооружение Запада для ударов вглубь России

Передача Киеву новых вооружений подразумевает соблюдение условия, согласно которому Вооруженным силам Украины (ВСУ) запрещено наносить удары по российским территориям, написал обозреватель Андреас Клут в колонке для Bloomberg.

Автор отметил, что Украина и сейчас не должна использовать вооружение западных стран для ударов вглубь России, поскольку это может привести к полномасштабному конфликту.

Украинцы не должны применять западное оружие для контрнаступления на Россию и, вероятно, должны воздержаться от ударов по стране Андреас Клут Обозреватель Bloomberg

По его словам, вторжение на российские территории будет означать «пересечение красной черты», установленной Кремлем.

Помощь Украине

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий.

США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на три миллиарда долларов Карин Жан-Пьер Официальный представитель Белого дома

В новый пакет вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух», 225 миллионов долларов предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил», добавила Жан-Пьер.

Кроме того, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия передаст Украине около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в первом квартале 2023 года.

По его словам, партия БМП будет сформирована из запасов производителя Marder и немецкой армии. Хебештрайт заявил, что военных Украины обучат управлению Marder в Германии, подготовка займет около восьми недель.

Представитель кабмина Германии также сообщил, что, хотя власти Франции сообщили о планах передать Украине дополнительные вооружения раньше Германии и США, три страны скоординировали друг с другом решение о выделении Киеву нового пакета военной помощи.

Также вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия в будущем может поставить Украине боевые танки Leopard. По его словам, позиция страны по вопросу поставок оружия Киеву будет изменяться в зависимости от развития хода боевых действий на Украине.

Реакция России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа. По его словам, в случае, если Соединенные Штаты поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, они станут законными целями для Вооруженных сил России.

Безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал планы США передать Киеву БМП Bradley и заявил, что американские власти не хотят политического урегулирования вокруг Украины, а лишь подстегивает ее к «новым ужасным деяниям».

Антонов считает, что ни у кого в мире не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. По его мнению, все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию.

Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют «попыткой взять передышку». Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует Анатолий Антонов Посол России в Вашингтоне

Посольство России в Германии осудило решение Берлина поставить Украине БМП Marder и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине», — говорится в заявлении дипведомства.

В посольстве заявили, что решение передать Киеву современное вооружение принято «под давлением Вашингтона в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности», что негативно отразится на отношениях между Россией и Германией.