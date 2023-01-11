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15:18, 11 января 2023Экономика

Путин назвал сумму дополнительных ненефтегазовых доходов России

Путин: дополнительные ненефтегазовые доходы России составляют 200 миллиардов рублей

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета России оцениваются в 200 миллиардов рублей, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова передает ТАСС.

«Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, [составляют — прим. «Ленты.ру»] 200 миллиардов рублей предварительно», — сообщил он. По его словам, названная сумма позволяет государству решать необходимые вопросы развития России и другие, не менее важные задачи.

Ранее Минфин страны опубликовал заявление, согласно которому, по итогам января в российский бюджет не поступит 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Компенсировать потери ведомство совместно с Центробанком планируют при помощи продажи китайской валюты в период с 13 января по 6 февраля.

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Мария Грушко
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