Брат Нурмагомедова назвал нового лидера команды Хабиба после его ухода из ММА

Умар Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев станет новым лидером команды Хабиба

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов рассказал, кто станет новым лидером в команде его двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова после ухода спортсмена из индустрии ММА. Слова бойца приводит Sport24.

«Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева, так как он чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это его ноша», — заявил Нурмагомедов-младший.

Ранее Умар Нурмагомедов отметил, что Хабиб будет меньше путешествовать и больше находиться с семьей. «Я не думаю, что он сможет остановиться, он все еще будет контролировать меня и моего брата [Усмана Нурмагомедова], некоторых других парней», — добавил спортсмен.

7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в профессиональных поединках по правилам MMA, не потерпев ни одного поражения. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.