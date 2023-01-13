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18:06, 13 января 2023Спорт

Жена фигуриста Костомарова опровергла ухудшение его состояния

Жена Романа Костомарова Оксана Домнина заявила, что ухудшений в состоянии фигуриста нет
Роман Костомаров и Оксана Домнина

Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла ухудшение состояния находящегося в реанимации фигуриста. Ее слова приводит ТАСС.

«Ухудшений на данный момент нет», — заявила она, добавив, что состояние 45-летнего спортсмена остается стабильно тяжелым.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния Костомарова. Отмечалось, что пневмония, выявленная у фигуриста, стала двусторонней, он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

12 января появилась информация, что фигурист заболел за неделю до попадания в больницу, но вместо обращения к специалистам лечился купанием в проруби. Однако отец спортсмена Сергей Костомаров опроверг это.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У него выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Помимо аппарата ИВЛ, он подключен к аппарату для насыщения крови кислородом.

Дарья Коршунова
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