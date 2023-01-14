Посольство России предупредило о последствиях передачи британских танков Киеву

Посольство РФ: передача британских танков Киеву приведет к ужесточению боевых действий

Передача британских танков Киеву спровоцирует ужесточение боевых действий на Украине. Таким заявлением в российском посольстве в Лондоне отреагировали на решение Великобритании передать Киеву эскадрон танков Challenger 2, пишет ТАСС.

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — заметили в посольстве, комментируя жест Соединенного Королевства.

В пресс-службе сочли, что решение Лондона полностью вписывается в его намерение затянуть конфронтацию, которое подтверждается «воинственной официальной риторикой и старательным игнорированием неоднократно озвученной российской стороной идеи переговорного урегулирования». В диппредставительстве добавили, что танки Challenger 2 едва ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя — утверждается, что они станут законной крупной мишенью для российских орудий.

В последнее время западные страны стали выделять больше оружия Украине, в том числе танков. До этого Киев получал преимущественно легкобронированную технику.

Так, Великобритания решила передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщали в The Independent. О планах поставить Киеву роту боевых машин Leopard ранее заявили власти Польши. Также украинская сторона получит помощь от Франции, Финляндии и США.