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17:01, 14 января 2023Мир

Посольство России предупредило о последствиях передачи британских танков Киеву

Посольство РФ: передача британских танков Киеву приведет к ужесточению боевых действий

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Передача британских танков Киеву спровоцирует ужесточение боевых действий на Украине. Таким заявлением в российском посольстве в Лондоне отреагировали на решение Великобритании передать Киеву эскадрон танков Challenger 2, пишет ТАСС.

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — заметили в посольстве, комментируя жест Соединенного Королевства.

В пресс-службе сочли, что решение Лондона полностью вписывается в его намерение затянуть конфронтацию, которое подтверждается «воинственной официальной риторикой и старательным игнорированием неоднократно озвученной российской стороной идеи переговорного урегулирования». В диппредставительстве добавили, что танки Challenger 2 едва ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя — утверждается, что они станут законной крупной мишенью для российских орудий.

В последнее время западные страны стали выделять больше оружия Украине, в том числе танков. До этого Киев получал преимущественно легкобронированную технику.

Так, Великобритания решила передать Украине эскадрон танков Challenger 2, сообщали в The Independent. О планах поставить Киеву роту боевых машин Leopard ранее заявили власти Польши. Также украинская сторона получит помощь от Франции, Финляндии и США.

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Варвара Кошечкина
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