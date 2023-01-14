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21:45, 14 января 2023Спорт

Тарасова ответила на призыв американской фигуристки наказать Валиеву

Татьяна Тарасова назвала критику фигуристки Калаланг в адрес Валиевой странной
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на призыв американской фигуристки Джессики Калаланг, избежавшей дисквалификации за применение запрещенных препаратов, наказать россиянку Камилу Валиеву. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Тарасова назвала критику американки в адрес Валиевой странной. «Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы еще раз не напоминать всему миру, что у нее был обнаружен допинг», — заявила тренер.

Ранее Калаланг назвала несправедливым решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать Валиеву. «Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию», — добавила спортсменка.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина

Ксения Курашкина
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