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12:00, 15 января 2023Спорт

Появились новые данные о смерти российского бойца ММА в вагоне поезда

В правоохранительных органах заявили, что смерть бойца ММА Гаглоева не была насильственной

Фото: Shutterstock

Появились новые данные о смерти российского бойца смешанного стиля (ММА) Георгия Гаглоева в поезде. Их сообщает ТАСС.

В заявлении правоохранительных органов Северной Осетии говорится, что признаков насильственной смерти спортсмена не обнаружено. «Гаглоев ехал на верхней полке в плацкартном вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. По словам пассажиров, ехавших с ним, сначала он храпел, потом утих. Когда его начали будить на станции в Ростове-на-Дону, то обнаружили без признаков жизни», — отмечается в тексте.

Ранее Telegram-канал Baza предполагал, что Гаглоев мог быть задушен. По информации источника, убийство спортсмена могло быть связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю Римму Гаглоеву, известную на Северном Кавказе гадалку, пропавшую в феврале 2022 года.

Утром 15 января Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Родных спортсмена уже проинформировали о случившемся.

Дарья Коршунова
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