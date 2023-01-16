Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Маркос Гирон
Сегодня
14:00 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
Завтра
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
12:36, 16 января 2023Спорт

Отец Костомарова ответил на вопрос о состоянии фигуриста

Отец Романа Костомарова заявил, что изменений в состоянии фигуриста нет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, ответил на вопрос о состоянии сына. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», — заявил Костомаров-старший.

12 января появилась информация, что фигурист заболел за неделю до госпитализации, но вместо обращения к специалистам лечился купанием в проруби. Однако Сергей Костомаров позже опроверг эти сообщения.

Фигурист Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Помимо аппарата искусственной вентиляции легких, он подключен к аппарату для насыщения крови кислородом.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Количество атаковавших Севастополь беспилотников увеличилось
Мужчина резко повернул голову и едва не умер
Танцы детей с аниматором под матерную песню «Хоп, мусорок» сняли в Мытищах
ОБСЕ опровергла свое присутствие в Донбассе
Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников
В России взлетело число вакансий для подростков
Названы причины отказа россиян от покупки квартиры
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях
Магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»
В Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.