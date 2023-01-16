Отец Костомарова ответил на вопрос о состоянии фигуриста

Отец Романа Костомарова заявил, что изменений в состоянии фигуриста нет

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, ответил на вопрос о состоянии сына. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», — заявил Костомаров-старший.

12 января появилась информация, что фигурист заболел за неделю до госпитализации, но вместо обращения к специалистам лечился купанием в проруби. Однако Сергей Костомаров позже опроверг эти сообщения.

Фигурист Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У спортсмена выявили пневмонию в сочетании с гриппом B. Помимо аппарата искусственной вентиляции легких, он подключен к аппарату для насыщения крови кислородом.