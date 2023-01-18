В Госдуме оценили отказ российского игрока НХЛ надевать форму в поддержку ЛГБТ

В Госдуме посчитали верным решение Ивана Проворова не участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил отказ российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Ивана Проворова надевать форму в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Иван поступил совершенно верно, это его мнение и его убеждения и никто не должен его за это осуждать. Мы здесь в России оказываем ему поддержку, и он должен это чувствовать», — заявил Свищев. Он также отметил, что ему понравилась позиция «Филадельфии» по этому вопросу.

Проворов бойкотировал разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ

Российский спортсмен не вышел на раскатку перед встречей против «Анахайм Дакс», которая прошла в ночь на среду, 18 января. Хоккеисты разминались в форме с символикой ЛГБТ, а Проворов заявил, что такая экипировка противоречит его религиозным убеждениям. «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — объяснил спортсмен.

В самой встрече Проворов поучаствовал

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Филадельфии». 26-летний российский защитник не отметился результативными действиями, провел на площадке 22 минуты и 45 секунд (лучший результат среди полевых игроков «Флайерс»), нанес один бросок в створ, провел один силовой прием и заработал показатель полезности «+1».

«Филадельфия» поддержала решение Проворова

Действия россиянина оценил главный тренер «Флайерс» Джон Торрторелла. Американский специалист, обладатель Кубок Стэнли, не увидел в поведении Проворова ничего предосудительного и заступился за подопечного, отказавшегося участвовать в акции.

Он верен себе и своим религиозным убеждениям. Я уважаю его решение и не вижу повода отправлять его на скамейку запасных Джон Торторелла главный тренер «Филадельфии»

При этом канадский журналист TSN Горд Миллер заявил, что «Филадельфия» не должна была допускать россиянина до игры с «Анахаймом». Он также подчеркнул, что «свобода слова не освобождает от последствий слов или действий».

Проворов принял участие во всех матчах «Филадельфии» в нынешнем сезоне

Россиянин провел 45 встреч в регулярном чемпионате. Он забросил две шайбы, сделал 13 результативных передач и заработал 12 минут штрафного времени. «Филадельфия» находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, имеет в активе 45 очков и на пять очков отстает от зоны плей-офф.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года

Всего в составе команды он провел 495 матчей и отметился 61 заброшенной шайбой. В 2019-м защитник подписал с «Флайерс» шестилетний контракт, по которому в среднем он зарабатывает 6,75 миллиона долларов в год.

Проворов родился в Ярославле и является воспитанником местного «Локомотива». В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Он также дважды брал серебро мировых первенств с молодежной командой.