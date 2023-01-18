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17:31, 18 января 2023Экономика

Ситуацию в России под санкциями сочли реминисценцией 1990-х

Bloomberg сравнило ситуацию в России под санкциями с 1990-ми годами

Фото: Игорь Носов / РИА Новости

Ситуацию в России под санкциями часто сравнивают с советским периодом, однако ее можно считать скорее «реминисценцией» 1990-х годов, когда крах коммунизма вынудил потребителей и предпринимателей искать новые способы решать экономические проблемы, пишет Bloomberg.

В качестве иллюстрации агентство приводит пример московских сестер, организовавших поставку спортивного снаряжения из Китая после того, как они не смогли найти нужного им товара. Кроме того, обращают на себя внимание и новые маршруты поставок различной техники через соседние страны.

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Платон Щукин
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