Ситуацию в России под санкциями сочли реминисценцией 1990-х

Bloomberg сравнило ситуацию в России под санкциями с 1990-ми годами

Ситуацию в России под санкциями часто сравнивают с советским периодом, однако ее можно считать скорее «реминисценцией» 1990-х годов, когда крах коммунизма вынудил потребителей и предпринимателей искать новые способы решать экономические проблемы, пишет Bloomberg.

В качестве иллюстрации агентство приводит пример московских сестер, организовавших поставку спортивного снаряжения из Китая после того, как они не смогли найти нужного им товара. Кроме того, обращают на себя внимание и новые маршруты поставок различной техники через соседние страны.

