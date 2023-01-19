Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России до 381 млрд долларов к 1 января 2023 года

К 1 января 2023 года российский внешний долг достиг 381 миллиарда долларов. С начала 2022 года его объемы снизились более чем на 20 процентов — 100,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Центрального банка.

«Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам», — уточняется в публикации.

С июня 2022 года Россия получила возможность обслуживать внешний государственный долг в рубля в соответствии с указом президента. Схема стала реакцией на решение США прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей Москве обслуживать свой долг в иностранной валюте.

Глава российского Минфина Антон Силуанов в сентябре прошлого года говорил, что Россия сейчас планирует производить новые заимствования исключительно на внутреннем рынке. Государственные заимствования, как указывали в правительстве, будут основным источником покрытия дефицита бюджета в ближайшие годы.