В Госдуме отреагировали на идею отдавать жилье уехавших россиян сиротам

Депутат Бессараб допустила передачу имущества уехавших россиян сиротам при ущербе России

Конфискация имущества по причине отъезда человека из страны неразумна, однако если суд принял такое решение за противоправные деяния, оно может быть реализовано в пользу детей-сирот. Таким образом на соответствующую инициативу в беседе с «Лентой.ру» отреагировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество тех, кто уехал из страны, чтобы решить проблемы детей-сирот в России.

Сам по себе переезд на временное место жительства в другую страну не является преступлением, обратила внимание Бессараб. Она выразила надежду, что в России никогда не будет изыматься имущество или преследоваться гражданин, который уехал на отдых за границу или какой-то период времени проживает за границей у родственников, или уехал поработать за границу.

Мы демократическая открытая страна, поэтому просто уехать за границу — это не преступление Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Другое дело, если, уехав за границу, получая здесь от своего имущества какие-то преференции, например, сдавая его в аренду или получая какие-то гонорары за писательский труд, авторские произведения, граждане льют грязь на Российскую Федерацию, фактически причиняют ущерб имиджу Российской Федерации или имиджу Вооруженных сил России, или граждан России», — высказалась депутат.

По ее мнению, за такие деяния должна наступать соответствующая ответственность, и определять ее должен суд. Парламентарий не исключила, что одной из санкций должно быть вменение серьезного штрафа, соразмерного тому деянию и тому ущербу, который причинен России.

Если у такого гражданина здесь осталось имущество, и в целях погашения наложенного судом штрафа требуется его арест, конфискация, тогда — да, почему бы не передавать, если такие случаи будут, имущество детям-сиротам. Но просто конфисковывать имущество по причине того, что граждане уехали, я считаю неразумным Светлана Бессараб депутат Госдумы

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что конфисковывать имущество у уехавших россиян будет невозможно без серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК).

18 января стало известно, что депутаты Госдумы ведут работу над проектом о конфискации имущества уехавших россиян. По данным источника РИА Новости, речь идет о категории граждан, которые своими действиями наносят вред стран. При этом парламентарии ведут работу над проектом в инициативном порядке, а комитетам нижней палаты парламента такое поручение не давалось.

В Кремле считают, что власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно. При этом тему ограничений для уехавших из страны людей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал актуальной, но сложной.