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10:47, 19 января 2023Россия

В Госдуме отреагировали на идею отдавать жилье уехавших россиян сиротам

Депутат Бессараб допустила передачу имущества уехавших россиян сиротам при ущербе России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Конфискация имущества по причине отъезда человека из страны неразумна, однако если суд принял такое решение за противоправные деяния, оно может быть реализовано в пользу детей-сирот. Таким образом на соответствующую инициативу в беседе с «Лентой.ру» отреагировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество тех, кто уехал из страны, чтобы решить проблемы детей-сирот в России.

Сам по себе переезд на временное место жительства в другую страну не является преступлением, обратила внимание Бессараб. Она выразила надежду, что в России никогда не будет изыматься имущество или преследоваться гражданин, который уехал на отдых за границу или какой-то период времени проживает за границей у родственников, или уехал поработать за границу.

Мы демократическая открытая страна, поэтому просто уехать за границу — это не преступление

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Другое дело, если, уехав за границу, получая здесь от своего имущества какие-то преференции, например, сдавая его в аренду или получая какие-то гонорары за писательский труд, авторские произведения, граждане льют грязь на Российскую Федерацию, фактически причиняют ущерб имиджу Российской Федерации или имиджу Вооруженных сил России, или граждан России», — высказалась депутат.

По ее мнению, за такие деяния должна наступать соответствующая ответственность, и определять ее должен суд. Парламентарий не исключила, что одной из санкций должно быть вменение серьезного штрафа, соразмерного тому деянию и тому ущербу, который причинен России.

Если у такого гражданина здесь осталось имущество, и в целях погашения наложенного судом штрафа требуется его арест, конфискация, тогда — да, почему бы не передавать, если такие случаи будут, имущество детям-сиротам. Но просто конфисковывать имущество по причине того, что граждане уехали, я считаю неразумным

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что конфисковывать имущество у уехавших россиян будет невозможно без серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК).

18 января стало известно, что депутаты Госдумы ведут работу над проектом о конфискации имущества уехавших россиян. По данным источника РИА Новости, речь идет о категории граждан, которые своими действиями наносят вред стран. При этом парламентарии ведут работу над проектом в инициативном порядке, а комитетам нижней палаты парламента такое поручение не давалось.

В Кремле считают, что власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно. При этом тему ограничений для уехавших из страны людей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал актуальной, но сложной.

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Екатерина Смирная
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