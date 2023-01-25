К вопросу возвращения России в футбольные турниры подключат МОК и ФИФА
Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает обсуждать вопрос возможного возвращения отечественных команд на международные турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, к данной теме подключат высокопоставленных представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА). Встреча должна пройти в феврале 2023 года.
Заседание с участием представителей России и УЕФА состоялось 24 января. В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты.
30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая должна изучить вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.
28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.