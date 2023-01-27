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19:53, 27 января 2023Спорт

Фанат объяснил демонстрацию флага России на Australian Open

Фанат назвал незаконным задержание за демонстрацию флага России на Australian Open

Фото: Loren Elliott / Reuters

Австралийский серб Слободан Сибич объяснил, зачем демонстрировал флаг России во время матча между соотечественником Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым на Australian Open. Его слова приводит РИА Новости.

«Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю», — заявил Сибич. Он подчеркнул, что оба спортсмена во время встречи нуждались в поддержке. Фанат назвал действия австралийской полиции, задержавшей его, незаконными.

Австралийские полицейские задержали четверых болельщиков с российскими флагами после матча 1/4 финала Australian Open 25 января, в котором Джокович одержал победу над Рублевым со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Правоохранители допросили задержанных и отпустили.

До этого Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помех для других болельщиков.

Андрей Стрельцов
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