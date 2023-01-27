Фанат объяснил демонстрацию флага России на Australian Open

Фанат назвал незаконным задержание за демонстрацию флага России на Australian Open

Австралийский серб Слободан Сибич объяснил, зачем демонстрировал флаг России во время матча между соотечественником Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым на Australian Open. Его слова приводит РИА Новости.

«Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю», — заявил Сибич. Он подчеркнул, что оба спортсмена во время встречи нуждались в поддержке. Фанат назвал действия австралийской полиции, задержавшей его, незаконными.

Австралийские полицейские задержали четверых болельщиков с российскими флагами после матча 1/4 финала Australian Open 25 января, в котором Джокович одержал победу над Рублевым со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Правоохранители допросили задержанных и отпустили.

До этого Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помех для других болельщиков.