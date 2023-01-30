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10:10, 30 января 2023Мир

МИД России заявил о подготовке к консультации с США

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям, однако сроки пока не установлены. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для сверки часов. Он обратил внимание на «запутанность ситуации» и подчеркнул важность переговоров по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях.

«Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня», — заключил Рябков.

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Виктория Кондратьева
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