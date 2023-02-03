Суд продлил арест журналистке Баязитовой до 7 марта

Кузьминский суд Москвы пролил до 7 марта срок ареста журналистки Александры Баязитовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 7 марта.

1 февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию Баязитовой и признал продление ареста законным. Баязитова также просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд не удовлетворил ее просьбу.

18 января глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уголовное дело Баязитовой. Также руководителя надзорного ведомства попросили проконтролировать расследование и проверить обоснованность ареста фигурантки. Фадеев указал на наличие ряда хронических заболеваний у Баязитовой, которые могут обостриться в условиях следственного изолятора.

О задержании журналистки стало известно 10 августа 2022 года. Ей и двум администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой и Инне Чуриловой предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

Баязитова заявила, что ей суть обвинений неясна. Обвиненным грозит до 15 лет колонии.