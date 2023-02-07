Раскрыто состояние российской школьницы после нападения одноклассницы с ножом

Мишонова: раненая при нападении с ножом школьница в Химках потеряла половину объема крови

Ученица пятого класса лицея №10 в Химках потеряла половину объема крови в результате нападения на нее одноклассницы с ножом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, 11-летнюю школьницу привезли в больницу на грани жизни и смерти. «Потеряла половину своей крови из-за бесчисленных ран», — написала детский омбудсмен. Она выразила благодарность врачам, которые оперативно доставили девочку в реанимацию и спасли ее.

О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. В туалете школы одна из учениц напала на другую с кухонным ножом. Девочка нанесла пострадавшей несколько ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно, нож нападавшая принесла из дома.

На лице пострадавшей нашли 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких порезов. В подмосковном Минздраве сообщили, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

По разным данным, публикуемым в СМИ, конфликт мог произойти либо из-за мальчика, либо из-за того, что жертва выдала одноклассникам секреты нападавшей.