Запрет Швеции на новую акцию сожжения Корана объяснили

Политолог Топорнин связал запрет Швеции на новую акцию сожжения Корана с землетрясением

Швеция могла запретить очередную акцию сожжения Корана из-за землетрясения в Турции. Так решение властей Стокгольма в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он допустил, что причин отказа может быть несколько.

«В январе радикальный деятель Расмус Палудан уже осуществил сожжение Корана перед турецким посольством. Это вызвало политический скандал, и пришлось президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану к властям Швеции специально по этому поводу обращаться. Более того, это привело к тому, что, по сути, Турция затормозила прохождение заявки Швеции на вступление в НАТО. Мы помним, что был отменен визит министра иностранных дел Швеции в Турцию, а переговоры по возобновлению рассмотрения шведской заявки отодвинуты на неопределенное время», — сказал он.

Это вызвало протесты не только в Турции, но и в целом в мусульманском мире, прошли демонстрации, были сделаны политические заявления. Памятуя об этом, шведские власти, наверное, посчитали, что еще один такой инцидент может быть рассмотрен совсем по-другому Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

В то же время проводить религиозную акцию на фоне землетрясения, которое унесло жизни тысяч турков, власти Швеции могли посчитать неуместным, полагает политолог.

«Новая акция может быть расценена как серия действий, которая носит антиисламский характер. Самое главное, думаю, они приняли во внимание катастрофу, которая произошла в Турции, и семидневный траур. На этом фоне демонстративно устраивать сожжение Корана будет уже каким-то святотатством», — заключил он.

Запрет новой акции пресс-секретарь стокгольмской полиции Ола Эстерлинг объяснила вопросами безопасности. По ее словам, полиция города провела диалог со Службой госбезопасности страны, после чего пришла к выводу, что не сможет гарантировать общественный порядок в случае проведения акции. Имя подавшего заявку не уточнили, однако известно, что он хотел провести ее 9 февраля у турецкого посольства.

Ранее власти Норвегии отказались от согласования акции со сжиганием священной книги после вызова посла страны в Анкаре.

Акцию сожжения Корана в Стокгольме 21 января провел ультраправый датско-шведский политик Расмус Палудан. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. 27 января такое же мероприятие прошло у консульства России в Дании.

Анкара при этом жестко раскритиковала такие действия, после чего приостановила процесс ратификации заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.