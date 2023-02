Тренер дал пять советов по избавлению от жира в области живота

Тренер посоветовал интервальные тренировки для избавления от жира в области живота

Тренер Тайлер Рид дал пять советов по избавлению от жира в области живота. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

По словам специалиста, наиболее эффективными в этом случае будут высокоинтенсивные интервальные тренировки. «Они помогают сжигать намного больше калорий, занимают меньше времени и дают общий метаболический импульс по сравнению со стационарной кардиотренировкой», — добавил Рид. Он отметил, что в систему занятий нужно также включить силовые тренировки для наращивания мышечной массы.

Тренер добавил, что необходимо наладить полноценный сон и перестроить питание. «Вам нужно потреблять примерно на 500 калорий меньше, чем вы в среднем сжигаете за день, чтобы терять фунт (450 грамм — прим. «Ленты.ру») жира в неделю», — пояснил Рид.

Кроме того, специалист посоветовал увеличить интенсивность физических нагрузок в повседневной жизни. Для этого подойдут активные прогулки с детьми и домашними животными или подъем по лестнице вместо лифта.

